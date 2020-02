Organização Mundial de Saúde eleva risco da epidemia de coronavírus no mundo para 'muito alto'

"O aumento contínuo do número de casos de Covid-19, e o número de países afetados nos últimos dias são motivo de preocupação", disse Ghebreyesus em entrevista coletiva. "Nós ainda podemos conter a dispersão do vírus se tomarmos ações robustas e detectar rapidamente o surgimento de novos casos."

Segundo o balanço mais recente da OMS, a China confirmou 329 casos nas últimas 24 horas. Esse é o menor número de novos casos diários em um mês. Com esses, o país tem, até o momento, 78.959 casos reportados à agência e ao menos 2.791 mortes.

O executivo reforçou que os casos em cada país são vinculados a pequenos grupos e disse que a agência de saúde da ONU não vê evidências de que o vírus esteja se espalhando livremente. Segundo a OMS, dos novos casos identificados em todo o mundo, 24 foram exportados da Itália e 97 do Irã.

