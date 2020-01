Após NOVOS ataques às bases americanas no Iraque vindo de misseis do Irã, caças americanos começam a decolar de Base aérea na Arábia Saudita.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.