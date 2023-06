Polícia americana filma objeto luminoso no céu em seguida recebe ligação de homem dizendo ter "ETs" quase 3 metros em seu quintal

No mundo repleto de mistérios e questionamentos que envolvem a existência de vida extraterrestre, um acontecimento recente nos Estados Unidos chama a atenção. A polícia americana divulgou um vídeo impressionante que mostra a queda de um OVNI e o suposto encontro de uma pessoa com dois alienígenas em seu quintal.

O conteúdo se tornou viral em questão de minutos e já acumula quase 3 milhões de visualizações.

Nas imagens capturadas pela câmera corporal de um policial, podemos observar um objeto brilhante e não identificado caindo do céu a uma grande altura, enquanto o policial estava ocupado com uma ligação não relacionada.

Passados aproximadamente 40 minutos, o serviço de emergência 911 recebeu uma chamada de um morador próximo, relatando ter avistado duas criaturas gigantes em seu quintal logo após algum objeto ter atingido o solo.

"Tem uma pessoa de 2,5 metros ao lado dele e outra ao lado dele e tem olhos grandes e está olhando para nós e ainda está lá", disse o interlocutor. "No meu quintal. Juro por Deus, isso não é uma piada. Estamos apavorados".

"Eles são muito grandes. Eles têm cerca de 8 pés, 9 pés, 10 pés (medidas que variam de 2,7 m a 3 m), eles parecem alienígenas para nós", acrescentaram. "Olhos grandes e boca grande. São olhos brilhantes e não são humanos, 100% de certeza de que não são humanos".

Dois oficiais foram enviados para o endereço solicitado e verificaram o quintal e filmagens, que não foram compartilhadas com o público por se tratar de propriedade particular. Os seres informados não foram encontrados no local.