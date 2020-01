Três foguetes atingem regiões do Iraque neste domingo (5)

No sábado (4), as duas regiões também foram bombardeadas . Além delas, também foi atingida a base aérea de Balad, a 80 km de Bagdá, que pertence ao Iraque, mas abriga forças norte-americanas. Ninguém morreu.

A escalada recente de tensão entre EUA e Irã começou quando milícias apoiadas pelos iranianos dispararam mísseis contra uma base militar no Iraque. Os EUA responderam com bombardeios que deixaram 24 mortos em 29 de dezembro.

No dia 2 de janeiro, os EUA executaram o ataque por drones pela noite no aeroporto de Bagdá, no Iraque, que matou Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país.