Pró-Sangue comemora Dia Mundial do Doador de Sangue

Junho é uma época muito importante para a Pró-Sangue. Trata-se de um mês em que a Fundação está em plena festividade, por conta da campanha Junho Vermelho e do Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no dia 14. Para celebrar esses dois grandes eventos, a Pró-Sangue preparou uma programação especial para os postos de coleta.

Ao longo do mês, a instituição realiza uma série de ações das quais os doadores têm a oportunidade de participar. Ao lado do Bombeiro Sangue Bom, temos a campanha Vale Cada Gota, promovida pela Johnson & Johnson MedTech, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o quanto o sangue é um recurso valioso, raro e que precisa ser preservado.

Nesse ano, o posto Dante Paazanese concentra as ações comemorativas ao Dia Mundial do Doador de Sangue. Para o grande dia D, duas grandes iniciativas ganham destaque. A primeira é a campanha da Sanrio, que traz a Hello Kitty & Amigos para a unidade de coleta, que fica próxima ao Ibirapuera. A segunda é campanha da Abrale/Abrasta, que promete uma surpresa especial aos candidatos de plantão na data.

O posto Clínicas também recebe uma ação especial no dia 14. Na data, o muralista Eduardo Kobra assina o painel “Metamorfoses”, instalado no Espaço de Convivência, no 1º andar do Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas, onde está localizado o posto Clínicas da Pró-Sangue e o setor de Hematologia.

Já fora dos postos de coleta, a Capital das Cestas em parceria com a UOL também colabora no incentivo à causa. Durante o mês, a empresa distribui 40 mil folhetos da Pró-Sangue em suas cestas de alimentação.

Outro grande parceiro que estende seu apoio no mês inteiro é o Poupatempo de Itaquera. O serviço disponibilizou para a Pró-Sangue um espaço em suas dependências, para a instalação de uma unidade temporária de coleta externa, que fica ativa até o final de junho.

As novidades não param por aqui. Outras surpresas devem surgir pela frente. Para ficar por dentro, acompanhem as redes sociais da Pró-Sangue.

Participe do Junho Vermelho da Pró-Sangue. Agende sua doação pelo site www.prosangue.sp.gov.br.



Serviço – Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato. Aqueles que quiserem doar nos postos fixos de coleta devem fazer o agendamento online pelo site.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação. Vale lembrar que o coronavírus foi incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que viajaram para o exterior ou tiveram algum contato com a doença (no site da Pró-Sangue é possível se informar das condições para doação em relação a essa infecção).

No mais, outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. Nesse sentido, confira antes os pré-requisitos básicos à doação e o horário de atendimento dos postos. Todas estas informações encontram-se disponíveis no site www.prosangue.sp.gov.br. Para demais dúvidas, consultar o Alô Pró-Sangue (11 4573-7800).