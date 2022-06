Capital paulista vacina contra gripe e covid-19 no fim de semana

A cidade de São Paulo prossegue, neste fim de semana, com as campanhas de vacinação contra gripe, covid-19 e poliomelite, que já estão em andamento. Nesta sexta-feira (10) as doses ficam disponíveis até as 19h nas unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais (UBS/AMS) Integradas e até as 17h nos megapostos.

Amanhã (11), as UBS estarão abertas das 8h às 17h para fazer a imunização, e as AMA/UBS Integradas, das 7h às 19h. Os megapostos funcionam das 8h às 17h.

No domingo (12), será possível receber as vacinas contra covid-19 e gripe nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude, das 8h às 17h. Haverá atendimento também em uma tenda na Avenida Paulista, das 8h às 16h.

A imunização contra covid-19 está disponível para crianças de 5 a 11 anos de idade. Adolescentes de 12 a 17 anos podem receber a dose de reforço se tiverem tomado a segunda dose há pelo menos quatro meses.

A segunda dose adicional está disponível para pessoas com mais de 50 anos e profissionais de saúde. Pessoas imunossuprimidas com mais de 50 anos podem receber a terceira dose adicional, com um intervalo mínimo de quatro meses em relação a última dose.

Gripe, sarampo e poliomielite

Vacinas contra gripe estarão disponíveis para maiores de 50 anos, trabalhadores da saúde, indígenas, profissionais da educação, pessoas com deficiência ou comorbidades, trabalhadores do transporte coletivo, pessoal das Forças Armadas e da segurança, além de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade.

Além de crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos, profissionais de saúde e nascidos a partir de 1960 poderão ser vacinados contra o sarampo neste fim de semana na capital paulista.

A imunização contra a poliomielite estará disponível para crianças menores de 5 anos que estejam com esquema vacinal incompleto.