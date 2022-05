Ministério da Saúde lança no Rio ação de incentivo à atividade física

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lança neste domingo (15), na Praia de Copacabana, zona sul do Rio, a ação Incentivo de Atividade Física para a Atenção Primária à Saúde. A caminhada começa na Praça Almirante Júlio de Noronha, no Leme, às 8h.

As pessoas que participarem da atividade vão encontrar estandes com informações sobre alimentação adequada e saudável, controle do tabagismo e prevenção e controle de hipertensão e diabetes, além da distribuição de materiais informativos.

A finalidade do encontro é aumentar a prevalência de atividade física entre a população, principalmente para pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, por meio da inserção da atividade física na rotina dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).



Neste ano, serão investidos quase R$ 100 milhões na ação. O Ministério da Saúde repassará os recursos aos centros, unidades básicas e postos de saúde e a unidades móveis fluviais para fomento de ações de atividade física para a população. O programa inclui contratação de profissionais de educação física, adequação de ambientes já existentes para a prática de atividade física e compra de material.

Aplicativo

Durante a ação no Rio de Janeiro, o ministério apresentará também a funcionalidade Programa 12 Semanas, inserida por meio de uma atualização na ferramenta Peso Saúdável, do aplicativo Conecte SUS. A ideia é fazer com que as pessoas alimentem-se de maneira adequada e saudável e sejam mais ativos fisicamente.

Este programa é um recurso para o autocuidado, no qual o usuário é estimulado a ter hábitos saudáveis. Para isso, a cada uma semana, o participante recebe orientações e desafios relacionados tanto à atividade física quanto à alimentação saudável, pode registrar os desafios cumpridos e acompanhar o progresso.

A coordenadora-geral de Promoção de Atividade Física e Ações Intersetoriais do Ministério da Saúde, Fabiana Cavalcante, lembra que a atividade física é uma das medidas mais efetivas para promoção da saúde e prevenção de doenças cardiovasculares e crônicas, como infarto, derrame, hipertensão, diabetes e obesidade.

“O objetivo do Programa 12 Semanas é fazer com que a população tenha hábitos de vida mais saudáveis, promovendo a saúde e o autocuidado e também prevenindo a obesidade”, diz Fabiana.