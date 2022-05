Governo de SP leva ‘carretas de mamografia’ para 10 cidades em maio

O Governo do Estado de São Paulo levará as carretas do programa estadual “Mulheres de Peito” para 10 cidades durante o mês de maio. O programa realiza exames de mamografias gratuitamente, sem burocracia, incentivando o diagnóstico precoce do câncer de mama. As carretas estarão nos municípios de Indaiatuba, Santa Barbara D’Oeste, Mogi Guaçu, Tupi Paulista, Caçapava, Itapetininga, Mogi das Cruzes, Presidente Venceslau, Lorena, Barra Bonita, São Vicente, Presidente Epitácio, Taubaté e Catanduva.

Nesta terça-feira (3), os veículos chegaram em Caçapava e Itapetininga (confira as datas e endereços abaixo). Durante a permanência da carreta na cidade, mulheres de 50 a 69 anos podem realizar o exame sem a necessidade do pedido médico, basta apresentar RG e cartão SUS.

As mulheres com idade entre 35 a 49 anos e acima de 70 anos também podem passar pelo serviço, desde que apresentem a solicitação médica do exame, RG e cartão do SUS. Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados.

Além dos atendimentos das carretas, o exame pode ser agendado em mais de 200 serviços de saúde em todo o estado por telefone, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no 0800-779-0000. O call center é complementar às carretas-itinerantes, sendo oferecido a mulheres com idade entre 50 e 69 anos e que estão há mais de dois anos sem realizar mamografias. A medida é realizada sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita.

Em janeiro, o Governo de SP ampliou o projeto para quatro veículos. “Com o aumento do número de carretas queremos incentivar as mulheres a realizarem o exame, pois sabemos que detectar o câncer precocemente aumenta o sucesso do tratamento”, afirma o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.

Desde 2021, com a retomada da ação “Mulheres de Peito”, já foram realizados mais de 22,1 mil exames, sendo que em 2021 foram 7,3 mil exames e em 2022, com a expansão, já foram feitos 14,8 mil exames.

Datas e endereços de onde estarão carretas:

De 3 a 14 de maio

• Caçapava – Rua Santo Antônio, S/N

• Itapetininga – Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim Marabá

De 10 a 21 de maio

• Mogi das Cruzes – A definir

• Presidente Venceslau – Rua São Paulo, S/N

De 17 a 28 de maio

• Lorena – Praça Baronesa Santa Eulália, S/N

• Barra Bonita – A definir

De 24 de maio a 4 de junho

• São Vicente – A definir

• Presidente Epitácio – A definir

De 31 de maio a 11 de junho

• Taubaté – Avenida Walter Thaumaturgo, S/N

• Catanduva – Praça da República, S/N