Rio de Janeiro permanece com risco muito baixo para covid-19

O Rio de Janeiro permanece pela quinta semana consecutiva em bandeira verde, de risco muito baixo para covid-19. O Mapa de Risco da Covid-19 divulgado hoje (8) pela Secretaria de Estado de Saúde mostra que as regiões da Baía de Ilha Grande, Centro Sul, Metropolitana I, Metropolitana II e Norte estão em bandeira verde (risco muito baixo). Já as regiões da Baixada Litorânea, Médio Paraíba, Noroeste e serrana permaneceram com bandeira amarela (risco baixo).

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, “seguimos com cenário em queda sustentada para covid-19 no estado. Todas as regiões estão com risco baixo ou muito baixo para a transmissão da doença. No entanto, mesmo com esse cenário, é importante que as pessoas não esqueçam a vacinação e retornem aos postos de saúde para completar o esquema vacinal”, analisou.

No período analisado, o número de internações caiu 55%, passando de 88 internações na semana 11, para 40, na semana 13. Os óbitos tiveram redução de 50%, passando de 44 óbitos, na mesma semana. Os indicadores apontaram que, no período de 29 de março a 4 de abril, a taxa de positividade para SARS-CoV-2 em testes RT-PCR foi de 2%. Nesta quinta-feira (7), a taxa de ocupação de leitos para covid-19 estava em 22,3% para UTI e 15,5% para enfermaria.

A média móvel de atendimentos de síndrome gripal em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no período de 30 de março a 5 de abril foi de 339 casos diários. O dado corresponde a uma queda de 9,52% nos atendimentos nos últimos 14 dias.

A média de solicitações de internação no período de 29 de março a 4 de abril foi de 8 pedidos, o que indica uma queda de 14% de solicitações. Já a média da fila de espera para internação no período de 29 de março a 4 de abril foi de 4 pessoas, indicando uma queda de 16% nos últimos 14 dias.