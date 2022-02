Petrópolis retoma monitoramento da covid-19 após temporal

A Secretaria de Saúde de Petrópolis já retomou a atualização do painel de monitoramento de dados da covid-19 no município. O serviço tinha sido suspenso no dia 15 deste mês, quando ocorreu o temporal que devastou a cidade. O primeiro andar do Centro Administrativo da Prefeitura, na Avenida Barão do Rio Branco, onde funciona a secretaria, oi alagado com a chuva forte.

De acordo com a prefeitura, foi preciso fazer reparos em equipamentos para que técnicos conseguissem ter acesso aos dados do painel, o que só pôde ser feito na própria secretaria. “No período, nove óbitos em decorrência da covid-19 foram confirmados e incluídos na base de dados da Secretaria Municipal de Saúde”, informou, em nota, a prefeitura.



O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, disse que as informações garantem mais transparência e conhecimento à população. “A transparência desses dados é importante para que a população tenha conhecimento da real situação do município, principalmente em um momento como o que estamos vivendo, como a ocorrência dessa tragédia no meio da pandemia.”



Conforme o boletim diário Panorama Epidemiológico da Secretaria de Saúde, que voltou a ser divulgado nesta terça-feira (22), Petrópolis fechou o período entre o dia 15 e o dia de ontem com 9,84% da taxa de ocupação dos leitos clínicos destinados ao tratamento da covid-19 no sistema público de saúde.



Já nas unidades de tratamento intensivo (UTIs) do Sistema Único de Saúde (SUS), a taxa ficou em 19,64%. Na rede de saúde da cidade, incluindo hospitais públicos e privados, há 31 pacientes internados, 11 em leitos clínicos e 20 em UTI. As equipes da Secretaria de Saúde realizaram até ontem 247.276 testes, dos quais 62.651 tiveram resultado positivo e 185.930, negativo, considerando os do tipo swab e os rápidos.

Óbitos

De acordo com a Secretaria de Saúde, desde o início da pandemia, Petrópolis registrou 1.614 óbitos por covid-19, número que é atualizado nos boletins só depois do registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da Vigilância Epidemiológica, feito por equipe administrativa.



“É uma medida de segurança da Secretaria de Saúde, para evitar erros nos registros”, observou a pasta.

Vacinação

Ontem as equipes da Secretaria de Saúde aplicaram 920 doses de vacinas contra a doença – 659 foram de reforço, 29 de segunda dose e 232 de primeira. Dos imunizados, 46 eram idosos e dois receberam a dose de reforço.



“As equipes também aplicaram a primeira dose em 15 adolescentes e a segunda em 14 indivíduos de 12 a 17 anos. Também foram vacinadas 203 crianças de 5 a 11 anos com a primeira aplicação. Ainda foram vacinados 611 adultos com o reforço, 15 com a segunda dose e 14 com a primeira dose”, informou a pasta em nota.

Total de vacinados

Segundo a secretaria, em Petrópolis, 256.108 pessoas já receberam a primeira dose, 227.923, a segunda, e 108.773, a de reforço. O número dos que tomaram a dose única desde o início da campanha está em 6.805 e dos imunossuprimidos que receberam a dose adicional, em 1.312.



A situação da covid-19 no município pode ser acompanhada no site da prefeitura, o qual pode ser feito o cadastro para a vacinação.