Ministro da Saúde assina portaria de apoio a municípios em emergência

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assina hoje (19) portaria de apoio a municípios do estado da Bahia que enfrentam emergências por causa das chuvas. A cerimônia acontece no Palácio do Planalto, em Brasília.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou hoje (19) que finalizou o desenvolvimento de dois novos testes moleculares para o diagnóstico da covid-19 e um deles teve seu pedido de registro submetido, nesta terça-feira (18), à Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa).

A cidade de Botucatu (SP), que recebeu vacinação em massa contra a covid-19 em maio e agosto do ano passado, não tem nenhum dos seus moradores internado em unidade de terapia intensiva (UTI) nos hospitais do município.

