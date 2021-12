Secretaria alerta sobre medidas sanitárias para o réveillon

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio divulgou orientações para proteger a população da covid-19 nas festas do réveillon, respeitando as medidas sanitárias essenciais. O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, alertou que a medida mais importante do combate à pandemia é a vacinação.

"A melhor orientação que podemos dar é estar com a vacinação em dia. Quem ainda não tomou a segunda dose precisa ir o quanto antes a um posto de vacinação para colocar o esquema vacinal em dia. Assim como quem já está em tempo de tomar a dose de reforço deve fazer o mais breve possível. Somente desta forma e mantendo as medidas de proteção, como uso da máscara e lavagem das mãos, podemos garantir maior proteção aos seus familiares e amigos", disse o secretário.

Pessoas com sintomas gripais devem suspender imediatamente os planos de festas e viagens e procurar uma unidade de saúde para identificar ou descartar se é covid-19 e evitar contato com outras pessoas por 10 dias após o primeiro dia de sintomas.

"É importante reforçar que a pessoa só deve viajar se estiver sem sintomas. No caso de sentir algum sintoma de síndrome gripal, cancele os planos. Lembre-se de que você pode levar a doença para seus amigos e familiares", avaliou Chieppe.