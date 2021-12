Taxa de positividade nos testes de covid aumentou no Rio, diz prefeito

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse hoje (30) que o percentual de positividade de covid-19 nos testes realizados na última semana aumentou na capital. Conforme os números que ele recebeu ontem à noite, a taxa subiu para 5,5% e antes estava em 0,77%.

De acordo com o prefeito, o importante nesta situação é verificar a evolução da curva que já vem sendo notada pela população e tem se confirmado na testagem.

“Nós tivemos uma taxa de positividade da covid em 0,77%. A taxa subiu para 5,5% na última semana. Nós já vimos 80%, mas o importante aí não é o número, o importante é a curva que verificamos na última semana. Isso que vamos sentindo e ouvindo as pessoas no nosso entorno falar, começamos a perceber também na testagem”, afirmou, após participar da entrega da estação Golfe Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, que é a 46ª reformada desde o início desse governo em janeiro. A estação estava fechada desde março de 2020 e tinha sido destruída por um incêndio em abril deste ano.

Para Eduardo Paes, é possível que o Rio registre um aumento dos casos da doença na cidade, mas ele acrescentou que ainda não há impacto no número de internações.

“Parece inevitável, isso vamos monitorando, mas a gente deve ter certamente um aumento significativo dos casos de covid. Isso ainda não se manifestou em internações e problemas mais graves, mas estamos preparados para isso e mobilizados”, disse.

De acordo com o prefeito, não há mais ambiente para novas restrições, por isso ele pediu que a população fique atenta e se preserve, especialmente, das aglomerações.

“As pessoas estão sempre me perguntando sobre o réveillon em Copacabana. Esse é o que menos me preocupa. Me preocupa muito mais, as festas que as pessoas fazem em ambiente fechado, as famílias se encontrando agora no dia 31 de dezembro. Isso, em geral, são locais de transmissão muito mais intensos. Então, quem tiver com sintoma de gripe vai testar. Se tiver com algum sintoma e não conseguiu testar, deve evitar o contato com muita gente em ambiente fechado. A pessoa deve se preservar, se cuidar e a gente vai monitorando e torcendo, para que, primeiro, as pessoas se vacinem. Aqueles que ainda não tomaram a sua dose de reforço, que o façam o mais rápido possível e, principalmente, que as pessoas entendam que essa é uma doença que está aí e a gente precisa tomar todos os cuidados", disse o prefeito.