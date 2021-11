SP: 81% já tiveram contato com novo coronavírus ou foram vacinados

Cerca de 81,8% da população adulta da capital paulista já tiveram contato com o vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19, ou foram vacinadas contra a doença. O estudo, divulgado hoje (9), sugere ainda que o número de casos graves e mortes, causados pela covid-19, devem continuar a diminuir.

Os dados fazem parte da sétima fase da pesquisa SoroEpi MSP, financiada pelo Grupo Fleury, Ibope Inteligência, Todos pela Saúde, e Instituto Semeia e realizada entre os dias 9 e 20 de setembro de 2021.

No período da coleta dos dados, a porcentagem da população adulta vacinada com duas ou mais doses na cidade aumentou de 8,3% para 65,7% e a fração da população adulta não vacinada diminuiu de 83,6% para 4,1%.

“Esse grande aumento da frequência de adultos com anticorpos neutralizantes provavelmente se deve ao aumento do número de indivíduos que receberam uma ou duas doses da vacina somado aos indivíduos não vacinados, mas que já tinham sido infectados pelo SARS-CoV-2”, diz o texto do estudo.

Na comparação com a sexta fase, realizada em abril de 2021, verificou-se aumento de 33,3% para 81,8% da população com anticorpos neutralizantes, sendo 81,3% nos distritos mais ricos e 82,3% nos distritos mais pobres.