Estado de SP não registra nenhum óbito por covid-19 pela primeira vez

O estado de São Paulo não registrou nenhuma morte por covid-19 nesta segunda-feira (8), informou o governo estadual, segundo atualização divulgada às 14h (https://www.seade.gov.br/coronavirus/). Essa é primeira vez que os óbitos foram zerados desde a primeira morte registrada no estado pela doença, em março de 2020.

O estado ressaltou que “habitualmente, durante as segundas-feiras, os dados divulgados são abaixo da média semanal, já que os municípios registram os óbitos no sistema oficial Sivep-gripe durante o domingo” e, devido a um atraso próprio desse processo, esses dados acabam computados apenas no balanço das terças-feiras.

Em todo o estado, foram 359 novos casos, totalizando 4.413.241 desde o início da pandemia. No total, foram 152.527 mortes pela doença.

A taxa de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) no estado hoje é de 24,5% e na Grande São Paulo é de 31,3%. Há 3.011 pacientes internados em todo o território, sendo 1.375 em UTIs e 1.636 em enfermaria.