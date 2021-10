Covid-19: Distrito Federal abre postos de vacinação no fim de semana

No fim de semana, a população do Distrito Federal (DF) que ainda não se vacinou contra a covid-19 terá à disposição sete postos no sábado (9) e seis no domingo (10), informou a Secretaria de Saúde. Também poderá se vacinar quem ainda não tomou a segunda dose ou a dose de reforço. Os pontos de vacinação ficarão abertos das 09h às 17h, com excessão da Praça dos Cristais, que vacinará das 18h às 22h.

Nos dois dias será possível antecipar a segunda dose, tomar a dose de reforço ou receber a primeira dose para todos com mais de 12 anos. É importante lembrar que menores de 17 anos e pessoas que receberão a dose de reforço só podem ser imunizados com a vacina do laboratório Pfizer.

Há pontos de vacinação específicos para o público de 12 e 17 anos e para quem tem 18 anos ou mais. A secretaria da Saúde informou ainda que gestantes e puérperas a partir dos 12 anos podem se vacinar em locais exclusivos.

A secretaria ressalta que poderão antecipar a segunda dose as pessoas que tomaram a primeira dose das vacinas da Pfizer e AstraZeneca e estavam com a segunda dose prevista para até 5 de novembro.

Já a dose de reforço está sendo aplicada para os profissionais de saúde e também para idosos com 70 anos ou mais. Para tomar a dose de reforço a pessoa tem que ter recebido a segunda dose, ou dose única, há pelo menos seis meses.

A aplicação da dose adicional também está ocorrendo para pessoas com imunossupressão grave que receberam a segunda dose há, pelo menos, 28 dias. Nesses casos, para ser vacinado é preciso ter cadastro no site e agendar atendimento.

Hoje a vacinação ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Asa Norte (UBS 2), Ceilândia (UBS 7), Recantos das Emas (UBS 2), Taguatinga (UBS 3), Samambaia (UBS 12) e Sobradinho II (UBS 2) até as 17h. A vacinação ocorrerá ainda na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano (SMU), no horário de 18h as 22h.

No domingo, ficarão abertos os pontos nas UBS 2 da Asa Norte, UBS 7 de Ceilândia, UBS 3 de Taguatinga, UBS 12 de Samambaia e UBS 2 do Recanto das Emas, além da Praça dos Cristais, este no horário noturno.

As informações sobre quem pode se vacinar em cada ponto no Sábado e no Domingo estão no site da secretaria. Para ser vacinado, basta comparecer ao ponto de vacinação mais próximo com documento de identidade, CPF e cartão de vacina. É obrigatório o uso da máscara para ser vacinado.