Covid-19: Rio vacina hoje idosos a partir de 71 anos

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-RJ)vacina hoje (9) contra a covid-19 com a dose de reforço os idosos a partir de 71 anos e trabalhadores da área de saúde com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose no município do Rio até 31 de março último. É obrigatório a apresentação da carteira profissional atualizada ou os três últimos contracheques. As pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais também podem se vacinar hoje. Os postos de vacinação da cidade estarão abertos das 8 às 12h.

A secretaria também divulgou o calendário de aplicação da dose de reforço para os idosos na semana que vem. Na segunda-feira (11), será realizada a repescagem para quem tem 71 anos ou mais.

Na terça-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, os postos de saúde não abrem no município do Rio. Na quarta-feira (13), podem ser imunizadas pessoas com 70 anos ou mais. Na quinta (14), quem tem 69 anos e, no dia seguinte (15), os idosos de 68 anos e, no sábado (16) quem tem 67 anos ou mais. Para mais informações, acesse: coronavirus.rio/vacina