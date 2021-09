Covid-19: Rio vacina hoje adolescentes de 12 e 13 anos

A cidade do Rio de Janeiro vacina hoje (24) contra a covid-19 os adolescentes de 13 e 12 anos, de ambos os sexos. O calendário foi adiantado. A previsão anterior era que hoje seria o dia dos meninos de 13 anos. Amanhã, podem comparecer aos postos para receber a primeira dose qualquer pessoa a partir de 12 anos.

Segundo o painel da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o momento, a cidade aplicou a primeira dose em 96,8% das pessoas a partir de 12 anos e 60,9% estão com o esquema vacinal completo, com as duas doses da AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac ou a dose única da Jansen.

Na população adulta, a cobertura chega a 99,8% com a primeira dose e 66,7% com as duas ou dose única.

A dose de reforço para idosos será aplicada hoje nas pessoas com 85 anos ou mais e amanhã nas de 84 ou mais, além das acima de 60 anos que receberam as duas doses até 28 de fevereiro. A terceira dose já foi aplicada em 21% das pessoas acima de 80 anos.