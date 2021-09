Rio vacina adolescentes de 13 anos nesta semana

O município do Rio de Janeiro anunciou (20) que vai vacinar nesta semana adolescentes de 13 anos de idade contra a covid-19, em primeira dose. A Secretaria Municipal de Saúde informou que será usada exclusivamente a vacina da Pfizer, a única autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para esta faixa etária.

Segundo o calendário, as meninas serão imunizadas na (22) e na -feira (23), enquanto os meninos receberão a vacina na -feira (24).

Dose de reforço

A segunda dose e a dose de reforço continuam sendo aplicadas na cidade. No caso da dose de reforço, serão imunizados os idosos de 84 a 89 anos ou mais, conforme o calendário: (89 anos ou mais), amanhã (88 anos ou mais), -feira (87 anos ou mais), (86 anos ou mais), (85 anos ou mais) e (84 anos ou mais).

Também recebem a dose de reforço as pessoas com alto grau de imunossupressão com 60 anos ou mais ( e amanhã) e com 40 anos ou mais (a partir de -feira).