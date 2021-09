Transportes Metropolitanos promovem ações para saúde mental, em SP

Estações e prédios dos Transportes Metropolitanos do estado de São Paulo serão iluminados de amarelo, ao longo deste mês, para chamar a atenção sobre a necessidade de cuidar da saúde mental durante o Setembro Amarelo.

Além disso, estações e terminais vão receber projetos e campanhas voltados ao tratamento da saúde mental e disponibilizar mensagens, cartazes e exposições alertando sobre os sintomas e importância de buscar ajuda, conforme informou a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM).

“Depressão é coisa séria e é preciso estar atento aos sinais todos os dias. As ações em estações e terminais ajudam a levar informação e cuidado a quem precisa”, disse Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos.

As estações Sumaré, Trianon-Masp, Tamanduateí e Sacomã, na Linha 2-Verde do Metrô, e áreas internas das estações Brooklin e Largo Treze, da Linha 5-Lilás, serão iluminados em amarelo neste mês. O Centro de Controle Operacional da EMTU, em São Bernardo do Campo, também terá a fachada com luzes amarelas.

Já nas estações das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô participam da campanha Falar Inspira, que vai distribuir exemplares do Guia Depressão: como acolher no ambiente de trabalho aos passageiros

Uma instalação em forma de game estará na Estação Paulista, mostrando as fases da Jornada do Acolhimento, que envolve identificação de sintomas, diagnóstico e tratamento. O objetivo é que os passageiros possam entender melhor o processo de apoio aos pacientes de depressão.

Estações das linhas 4-Amarela e 5-Lilás terão também o Cantinho do Desabafo, um espaço de escuta dos passageiros. Ainda dentro das ações do Setembro Amarelo, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (Abrata) oferece, ao longo do mês, material informativo sobre o tema nos nichos de leitura das estações nas duas linhas.

Terminais de ônibus

Parceria entre a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) e o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Sociopsicodrama no ABC e Região (Nepsar), levará esquetes ao Terminal Santo André, abordando os temas da depressão, do suicídio e dos transtornos causados pela pandemia e o isolamento social.

Professores e alunos da ESSA-Escola de Enfermagem estarão em seis terminais panfletando e orientando as pessoas sobre prevenção do suicídio, bullying e automutilação, além de testes de glicemia, IMC e aferição de pressão arterial.

No Terminal Jabaquara, a ONG Bem Querer Mulher também abordará com os passageiros e motoristas assuntos como depressão, violência e suicídio, durante rodas de conversa.

Confira a programação:

Cantinho do Desabafo

Estação Capão Redondo - Linha 5-Lilás

Data: 14/9, das 14h às 16h

Estação Luz - Linha 4-amarela

Data: 28/9, das 14h às 16h

Exposição - Valorização da Vida

Estação São Paulo-Morumbi - Linha 4-Amarela

Data: 2 a 30/9

Falar Inspira Vida

Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 15-Prata, 4-Amarela 5-Lilás - Distribuição de cartilhas nas estações

Painéis em 10 estações da Linha 4-Amarela e 15 da Linha 5-Lilás

Game e escadarias adesivadas - Estação Paulista, Linha 4-Amarela

Data: 2 a 30/9

Folders Abrata

Distribuição nos nichos de leitura das Linhas 4 e 5

Data: 1 a 30/9

Evento - Nepsar

Terminal Metropolitano Santo André Leste

Rua Visconde de Taunay, s/n - Centro - Santo André/SP

Data: 10/09, das 10h às 13h

Evento - Essa - Escola de Enfermagem

Terminal Metropolitano São Bernardo

Rua Domingo Ballotin, s/n - Centro - São Bernardo do Campo

Data: 10/09, das 10h às 14h

Terminal Metropolitano Jabaquara

Rua Nelson Fernandes, s/nº - Jabaquara

Data: 11/09, das 10h às 14h

Terminal Metropolitano São Mateus

Av. Adélia Chohfi, 100 - Jardim Vera Cruz

Data: 13/09, das 10h às 14h

Terminal Metropolitano São André Leste

Rua Visconde de Taunay, s/n - Centro - Santo André/SP

Data: 15/09, das 10h às 14h

Terminal Metropolitano Carapicuíba

Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10

Data: 17/09, das 10h às 14h

Terminal Metropolitano Diadema

Avenida Conceição, 7.000, Parque Mamede - Diadema

Data: 18/09, das 10h às 14h

Evento - Bem Querer Mulher

Terminal Metropolitano Jabaquara

Data: 16/09, das 10h às 14h