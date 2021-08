Alvorada do Oeste - Município quase zera casos de covid 19

Alvorada do Oeste, município a aproximadamente 470 quilômetros da capital, Porto Velho registra apenas 1 caso de covid-19, nesta sexta-feira (20). Município tem tomado medidas contenção e intensivado a vacinação.

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, há apenas um caso positivo ativo e uma família sendo monitorada. Conforme informações, quase quatro mil testes foram realizados sendo que destes 1231 casos foram positivos e 2786 testaram negativo.

Mais de 10 mil doses de vacinas já foram aplicadas no município que chegou a registrar vacinação recorde no município na semana passada, sendo mais de mil pessoas imunizadas.

Para o prefeito Vanderlei Tecchio, a participação da população foi fundamental para a redução dos casos, somado ao grande número de vacinados no município. “A população, o comércio local tem ouvido nosso pedido de ajuda na prevenção, principalmente utilizando máscaras e mantendo o distanciamento sempre que possível." Disse. Tecchio ressaltou ainda o empenho e a dedicação dos servidores da saúde. “Parabenizo nossos guerreiros profissionais da saúde que incansavelmente arriscam suas vidas diariamente e estão nos dando ótimos resultados no combate dessa doença. Pontuou.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Izair Cuevas em pouco tempo Alvorada do Oeste terá toda sua população vacinada. "Este era um dos momentos mais esperados, pois com estes resultados poderemos contribuir para a retomada responsável do comércio e todas as atividades locais." Disse.

O Secretário informou ainda que, a partir da próxima semana iniciará a imunização de pacientes de 12 a 17 anos com comorbidade e em seguida todos nesta faixa etária.

Outras informações sobre a covid, ligue (69) 9 8405- 6072.