Covid-19: DF começa a vacinar hoje pessoas de 20 a 24 anos

O Distrito Federal começa a vacinar nesta quinta-feira (12) pessoas de 20 e 24 anos. A imunização será realizada diretamente nos postos, sem necessidade de agendamento prévio junto à Secretaria de Saúde.

Foram disponibilizados 70 pontos de vacinação. Nos pontos para pedestre, o horário de funcionamento será das 8h às 17h. Para aqueles em esquema drive-thru, o horário será das 9h às 17h.

Em cinco postos, haverá horário estendido, das 8 horas às 22 horas: Praça dos Cristais, UBS 3 de Ceilândia, UBS 7 de Ceilândia, UBS 1 de Brazlândia e UBS 5 de Taguatinga. As informações estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde do DF.

As pessoas com 2ª dose prevista para a semana segundo marcação no cartão de vacianação também podem se vacinar. O mapa com locais e quais imunizantes estão sendo aplicados também foi disponibilizado na página da Secretaria de Saúde.

Para as pessoas com mais de 24 anos, a imunização segue ocorrendo, condicionada à disponibilidade de doses.