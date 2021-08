Governo federal propõe vacinar bolsistas da Capes

Os ministros da Educação, Milton Ribeiro, e da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciaram, hoje (10), que o governo federal vai propor a vacinação de cerca de 2,3 mil bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), impedidos de viajar ao exterior para retomar suas pesquisas.

“Estamos aqui para anunciar que, de acordo com a orientação do ministro Queiroga, com a orientação das comissões de vacinação, vamos ter esta oportunidade”, declarou Ribeiro durante o lançamento da Campanha Nacional para Prevenção da Obesidade Infantil, em Brasília.

A iniciativa foi discutida pouco antes do início da cerimônia, durante uma reunião dos dois ministros com a presidente da Capes, Cláudia Mansani. Sem fornecer detalhes, Ribeiro disse que serão imunizados “quase 2,3 mil bolsistas [da Capes] que não podem voltar às atividades fora do país” por ainda não estarem vacinados.

O ministro Queiroga enfatizou a importância da proposta. “Esta ação é muito importante porque precisamos qualificar nossos recursos humanos, e não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Estes bolsistas vão se qualificar e retornar ao Brasil. Não queremos exportar nossos cérebros, que devem estar aqui [no Brasil], produzindo tecnologia de ponta. Queremos exportar commodities, mas em nenhum lugar está escrito que vamos exportar só commodities”, disse o ministro.

A Capes informou que os órgãos envolvidos na vacinação divulgarão, em breve, detalhes sobre o cronograma de vacinação dos bolsistas.