SP: vacinação contra covid-19 para pessoas de 28 anos começou hoje

Quem tem 28 anos e mora em São Paulo já pode ir a um dos pontos de vacinação da capital nesta sexta-feira (30) para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. O público estimado é de 145 mil pessoas. A vacinação para este público foi retomada após ser anunciada como suspensa no começo desta semana por falta de imunizantes.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que os cidadãos podem acompanhar em tempo real qual o melhor momento para se deslocarem até os postos de vacinação da capital por meio do site De Olho na Fila. Na plataforma, é possível monitorar a quantidade de pessoas em cada posto de vacinação e, assim, escolher o melhor horário para se imunizar.

Na terça-feira (27), a cidade atingiu 80,9% da população adulta vacinada com ao menos uma dose do imunizante contra a covid-19 ou dose única. Até o momento, foram aplicadas na capital 9.875.010 doses. São 7.155.018 (D1), 2.407.479 (D2) e 312.513 doses únicas.

Documentos necessários

A secretaria reforça a obrigatoriedade de o cidadão apresentar, no ato da vacinação, um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como Registro Geral (RG), certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.

Mais informações, como calendário atualizado de vacinação da gestão municipal, público elegível no momento e lista completa de postos abertos na capital podem ser conferidas na página Vacina Sampa.

Veja como fica o calendário de vacinação:

Sexta-feira (30): Abertura do grupo 28 anos (D1 e D2 para todos os grupos elegíveis);

Drive-thrus e farmácias: das 8h às 17h;

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs e AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Sábado (31): Mutirão de busca ativa para segunda dose (D2 para todos os grupos elegíveis);

UBSs: das 8h às 17h;

AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Segunda-feira (2): 28 anos (D1 e D2 para todos os grupos elegíveis);

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Terça-feira (3): Repescagem para o grupo de 28 e 29 anos (D1 e D2 para todos os grupos elegíveis);

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.

Quarta-feira (4): Repescagem para o grupo de 28 e 29 anos (D1 e D2 para todos os grupos elegíveis);

Megapostos: das 8h às 17h;

UBSs AMAs/UBSs Integradas: das 7h às 19h.