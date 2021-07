Rio retoma aplicação da primeira dose contra covid-19 na quarta

A cidade do Rio de Janeiro irá retomar na quarta-feira (28) a vacinação contra a covid-19, conforme anunciou na tarde de hoje (26), pelo Twitter, o prefeito Eduardo Paes. A expectativa da prefeitura é que todos os cariocas acima de 18 anos sejam vacinados nas próximas três semanas. A aplicação da primeira dose da vacina está suspensa desde sexta-feira (23), por falta de estoques do imunizante.

"Na quarta retomamos a vacinação e vamos manter as idades previstas para essa semana. Se não houver mais falhas na entrega, nas próximas três semanas teremos todos - TODOS - os cariocas acima de 18 anos devidamente imunizados com a primeira dose! Bora distribuir acelerado!", diz Paes. A expectativa era que a vacinação fosse retomada nesta quinta (29), mas o prefeito anunciou que isso será possível já na quarta-feira.

Segundo calendário publicado na rede social, na quarta serão imunizados, pela manhã mulheres e, à tarde, homens, de 34 anos. Na quinta (29), mulheres de 33 anos e, à tarde, repescagem para aqueles com 34 anos ou mais. Na sexta (30), homens com 33 anos e à tarde, repescagem para aqueles com 33 anos ou mais. No sábado (31), a imunização segue para aqueles com 33 anos ou mais.

A retomada do calendário de vacinação será possível porque o Ministério da Saúde comprometeu-se a enviar novos lotes de vacina a partir desta segunda-feira. Também pelo Twitter, a pasta informou que enviará 10,2 milhões de doses do imunizante para todos os estados e para o Distrito Federal.

Paes ressalta ainda que apesar da suspensão da primeira dose, a segunda dose foi aplicada hoje e será efetuada também normalmente amanhã (27) no Rio.