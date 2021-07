Covid-19: 81% dos presos do Rio receberam primeira dose da vacina

A vacinação contra a covid-19 atingiu, com a primeira dose, 81% da população carcerária do estado do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8), pelo Tribunal de Justiça (TJ). De acordo com o juiz Bruno Rulière, da Vara de Execuções Penais, 34.742 internos do sistema prisional receberam a primeira dose da imunização.

A previsão é que, até a próxima semana, 100% da massa carcerária do estado tenham recebido a primeira dose da vacina. Os dados foram passados durante reunião do Comitê Interinstitucional para Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19 realizada no TJ.

Durante o encontro, o juiz Rulière contou que os presos estão sendo vacinados após as audiências de custódia. “Eu tenho informações sobre outros estados e, comparativamente, o Rio atingiu uma marca admirável”, declarou o magistrado.

O comitê foi criado para atuar na fiscalização das medidas adotadas pelo poder público para a proteção de direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade e no monitoramento da situação.