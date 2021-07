SP antecipa para quinta-feira vacinação da faixa etária de 39 anos

A capital de São Paulo antecipou a vacinação contra a covid-19 das pessoas da faixa etária de 39 anos para a próxima quinta-feira (5). A prefeitura espera vacinar aproximadamente 143 mil moradores com essa idade.

Amanhã (6) terá continuidade a vacinação para a faixa etária de 41 anos, com público estimado em 132 mil pessoas. Na quarta-feira, acontecerá a imunização da faixa etária de 40 anos, com público estimado em aproximadamente 134 mil.

Para ser vacinada, a pessoa deverá procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, ou unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) integradas, Serviços de Atenção Especializada (SAE), megapostos de vacinação, rede de farmácias parceiras, ou os mais de 130 postos volantes – que operam exclusivamente em sistema drive-thru.

O local de vacinação mais próximo e o horário de funcionamento podem ser encontrados pela ferramenta Busca Saúde. Para conferir o tamanho da fila na unidade escolhida, o munícipe pode consultar a plataforma De Olho na Fila.

Na capital paulista, é necessário apresentar, no ato da vacinação, além dos documentos pessoais, preferencialmente CPF e cartão SUS, um comprovante, físico ou digital, de residência na cidade de São Paulo. Se não estiver no nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro(a), pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco.