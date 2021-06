Capital paulista faz até amanhã repescagem de vacinação contra covid

A capital paulista realiza até o fim do dia de amanhã (22) uma repescagem da aplicação de vacina contra a covid-19 para pessoas de 50 a 59 anos de idade que ainda não se vacinaram. No entanto, os postos em sistema de drive-thru, os megapostos e farmácias que fazem parte da campanha de vacinação não estarão abertos.

Os interessados deverão procurar uma das 468 Unidade Básica de Saúde (UBS), ou os 17 postos do serviço de assistência especializada (SAE) para receber a dose do imunizante. Segundo a prefeitura, cerca de 30% do público de 1,4 milhão de pessoas nessa faixa etária não recebeu a primeira dose da vacina.

Para encontrar o posto de vacinação mais próximo, a prefeitura disponibiliza aos interessados a ferramenta Busca Saúde. Para conferir o tamanho da fila na unidade escolhida, o interessado deve consultar a plataforma De Olho na Fila.

Os drive-thru, megapostos e postos volantes em farmácias reabrirão a partir de quarta-feira (23), quando terá início, de forma escalonada, a vacinação de pessoas de 45 a 49 anos de idade, começando pelas de 48 e 49 anos na quarta-feira.

Para receber o imunizante na capital paulista, é necessário apresentar no ato da vacinação, além dos documentos pessoais, preferencialmente CPF e cartão SUS, um comprovante, físico ou digital, de residência na cidade de São Paulo. Se não estiver no nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro(a), pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco.