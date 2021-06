Descubra N Motivos para escolher Neo Química

Seguindo com a missão de facilitar o acesso à saúde aos brasileiros e entendendo que saúde é uma condição individual, a Neo Química lança sua nova campanha de comunicação que traz o novo posicionamento “Sua saúde é nossa vocação”, ao mesmo tempo que reforça os novos pilares e valores da marca: Responsabilidade social, Saúde e bem-estar, Esporte e Inovação.

Melhorar a sociedade, acelerar a inovação social, capacitar os profissionais da farmácia e incentivar o esporte são outros aspectos em que a empresa atua de maneira contínua. Todos esses fatores ajudam a transformar vidas, trazendo benefícios que vão além da produção e da logística para a distribuição dos medicamentos. O propósito da marca é cuidar das pessoas na prática, levando mais saúde, inclusão e prevenção.

Com isso, a Neo Química dá vida ao conceito mais amplo de saúde adotado no posicionamento: a saúde não somente como ausência de doenças e do uso de medicamentos, mas também considerando saúde física, mental e social. Além disso, reforça a conexão da marca com temas relacionados à saudabilidade.

Rodrigo Faro conversa com Marta sobre ações da Neo Química

Confira as novidades de divulgação:

Em parceria com o portal R7, a Neo Química estreia um canal repleto de conteúdos sobre a marca e seus pilares de ativação: saúde e bem-estar, responsabilidade social, esporte e inovação. A Neo Química também estará presente em rede nacional na tela da Record TV por meio de filmes publicitários, bem como a veiculação de merchandising em programas da casa, como Hora do Faro e Hoje em Dia, todos complementados com ações de desdobramento nas redes sociais: Instagram, YouTube, Facebook e Twitter.

Para o rosto da campanha, a escolhida foi a jogadora Marta. Ela nasceu em Dois Riachos (AL) e se acostumou a ver, desde criança, medicamentos da Neo Química nas farmácias perto de sua casa. Dessa forma, ela aprendeu que a empresa era sinônimo de saúde, com produtos de qualidade e confiança. Retrato da população brasileira, Marta é um símbolo de garra, força, confiança e comprometimento, além de representar um estilo de vida totalmente conectado aos esportes, à saúde e à busca pelo melhor desempenho.

Igualdade de direitos, superação e acesso a uma vida saudável é o que Marta Silva busca, como todos os brasileiros. Por isso, ela foi escolhida como embaixadora da marca.

Onde tem Brasil, tem a presença da Neo Química, que realiza ações de prevenção, incentivo ao bem-estar e nas campanhas educativas para a população. Esses são alguns dos N motivos para escolher a Neo Química, apresentados no filme publicitário que tem Marta como protagonista.



Neo Química. Sua saúde é nossa vocação.