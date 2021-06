ButanVac: Anvisa autoriza testes da vacina em humanos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou, nesta quarta-feira (8), que o Instituto Butantan, de São Paulo, realize os testes da ButanVac, sua vacina contra a covid-19, em humanos.

Em nota, a agência informou que antes de iniciar a vacinação dos voluntários, o instituto ainda vai apresentar algumas informações complementares sobre testes em andamento com a vacina.

Durante os testes, o imunizante será aplicado em duas doses com um intervalo de 28 dias entre elas. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

A previsão é de que 6 mil voluntários com 18 anos ou mais participem das fases 1 e 2. “A pesquisa clínica de fase 1 e 2 da ButanVac está dividida em três etapas (A, B e C). Neste momento, está autorizada a etapa A do estudo que vai envolver 400 voluntários”, diz a nota.