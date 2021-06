Vacina da Pfizer reduz em 51% risco de pegar covid 13 dias após 1º dose

Pesquisa realizada em Israel concluiu que, após um intervalo de 13 a 24 dias, a primeira dose da vacina da Pfizer reduz em 51% as chances de uma infecção por covid-19 e em 54% as chances de casos sintomáticos da doença. Os resultados do estudo foram publicados nesta segunda-feira (7) no Jama (Journal of the American Medical Association).

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o nível mínimo aceitável de eficácia para uso emergencial de uma vacina contra a covid-19 é de 50%. A vacina da Pfizer seria considerada suficiente para proteger a população a partir da primeira aplicação. Estudos realizados anteriormente comprovaram que esse imunizante tem eficácia de 91% após as duas doses.

Os pesquisadores acompanharam 503.875 pessoas em Israel, com idade igual ou maior do que 16 anos, que receberam a primeira dose da vacina da Pfizer entre 19 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro deste ano.

Durante o estudo, foram identificados 3.098 casos de infecção por covid-19, sendo que 2.484 ocorreram durante os 12 primeiros dias depois da vacinação e 614 infecções entre o 13º e o 24º dia após a aplicação da primeira dose.

Os dados foram coletados das bases de dados do Serviços de Saúde de Maccabi (MHS) que tem o cadastro de 2,6 milhões de membros, cerca de um quarto da população de Israel. O conjunto de dados incluiu dados demográficos extensos, medidas antropométricas, diagnósticos clínicos e hospitalares, medicamentos utilizados e dados laboratoriais abrangentes de um único laboratório central.