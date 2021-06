Brasil tem 873 mortes e 39.637 novos casos de covid-19 em 24h

Vacinação contra a covid-19 no drive thru da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) - (Foto: MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 05.06.2021)

O Brasil registrou, neste domingo (6), 873 mortes por covid-19 e 39.637 novos casos diagnosticados, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).

Com o balanço de hoje, o país acumula 473.404 óbitos e 16.947.062 pessoas que já foram diagnosticadas com a doença. A exemplo deste sábado (5), São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados com o maior número de óbitos, respectivamente.

Os dados da pasta apontam que 15.342.286 pessoas já se recuperaram da covid-19 no Brasil.

Segundo o Conass, a taxa de letalidade do coronavírus no Brasil permanece em 2,8% e o índice de mortalidade por 100 mil habitantes subiu para 225,3 - ontem era de 224,9.