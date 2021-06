MG tem três regiões com ocupação de UTIs para covid acima de 90%

Dados da SES-MG (Secretaria de Saúde de Minas Gerais) apontam que três das 14 regiões do Estado estão com mais de 90% na ocupação das UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) para pacientes com covid-19.

A situação está mais crítica nas cidades do Oeste, onde a média de uso dos leitos está em 98,07%. A região Centro-Sul, onde está localizada a cidade de Belo Horizonte e a região metropolitana, o percentual está em 92,91%. Já as unidades do Sul está com 91,48%.

Outras nove regiões estão com ocupação entre 70% e 90%. Uma delas é a Triângulo do Sul, que está no limiar com exatos 90%, ou seja, a cada 10 leitos, apenas um está disponível. Apenas duas regiões, estão com o índice abaixo de 70%.

Nesta sexta-feira (4), segundo o Governo de Minas, 264 pacientes suspeitos ou confirmados para coronavírus aguardavam por internação em leitos de UTI.

O balanço divulgado neste sábado indica que o total de casos de covid-19 chegou a 1.616.876. O número de mortes causadas pela doença no Estado subiu para 41.479.

O balanço aponta que nas últimas 24 horas foram confirmados 5.893 casos e 61 óbitos. Nesta semana, Minas registrou o segundo maior volume de novas notificações em um mesmo dia, na quarta-feira (2), com 15.133 registros.

O boletim divulgado pelo governo aos fins de semana não detalha o perfil dos infectados, mas é possível saber que 1.483.661 de pessoas já são consideradas curadas.