Morre paciente de covid com suspeita de fungo em MS

Um homem com covid-19 grave, de 71 anos, com suspeita de mucormicose, doença causada por fungo, morreu na quarta-feira (2) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande.

O idoso tinha duas comorbidades, diabetes e hipertensão arterial, e já havia recebido as duas doses da vacina contra a covid-19, em 23 de março e 23 de abril.

O paciente estava internado em estado grave desde 18 de maio e, dez dias após a entrada no hospital, apresentou sintomas da infecção po fungos no olho esquerdo, de acordo com a secretaria. A pasta informa que foi notificada na segunda-feira (31) e relatou ao CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde).

Neste ano, 29 casos de mucormicose já foram registrados, dos quais, quatro foram após infecção por covid-19, segundo o Ministério de Saúde. Esses quatro casos ocorreram em Araguaina (PA), Fortaleza (CE), Natal (RN) e São Paulo (SP).

O Ministério ressalta que a ocorrência dos casos de mucormicose registrados no Brasil, não tem, até o momento, relação com a variante indiana do SARS-CoV 2, tendo em vista, terem ocorrido antes da detecção dessa cepa no país.

Além do paciente de Campo Grande, há outros dois casos suspeitos de mucormicose: um homem de 51 anos em Joinville (SC) e outro na faixa etária dos 30 anos em São Paulo. Ambos tiveram covid-19 confirmada.

A Índia registrou um aumento de casos da infecção por fungo em pacientes com covid-19, após agravamento da pandemia no país. As autoridades de saúde de lá aumentaram a fiscalização e rastreamento de casos.