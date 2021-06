Como aproveitar a folga do feriado sem correr risco na pandemia

Muitos brasileiros, a partir desta quinta-feira (3), terão quatro dias de folga devido ao feriado prolongado. Mas, em tempos de pandemia, como conseguir se divertir e descansar a cabeça e o corpo sem correr riscos de ser infectado pela covid-19?

A médica Keilla Mara Freitas, infectologista do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e diretora da clínica Regenerati, lembra que o mais indicado para não ficar doente é o isolamento social. "O ideal é não viajar e manter o isolamento apenas com os familiares mais próximos", diz.

Porém, quem já está com viagem programada, algumas questões não podem ser esquecidas. São as mesmas medidas de prevenção colocadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e repetidas ao longo de toda a pandemia por profissionais da saúde. Lembre-se de usar máscara em lugares públicos, evitar aglomerações, ficar a pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas e higienizar as mãos com frequência, seja com álcool gel ou água e sabão, segundo a médica.

A infectologista ressalta que, no caso de viagem inevitável, seja dada preferência a não usar transportes coletivos, como avião e ônibus. "Carro próprio, sem dúvida é o mais indicado. Mas é importante que todos estejam testados, já que o ambiente fechado do carro é propagador da doença", alerta.

Keilla acrescenta o que deve ser feito no caso do uso de avião ou ônibus: "Usar máscara de tecido com três camadas ou a N95; higienizar o lugar que vai sentar com álcool em gel e, de preferência, não utilizar serviços de bordo, como comidas e bebidas, por exemplo", diz ela.

O cuidado na hospedagem também é fundamental para evitar a covid-19. "Friamente falando, não é indicado ir para hotéis ou casas de temporadas. Mas se for, o ideal é levar o próprio jogo de cama, mesa e banho já higienizado. Caso não seja possível, peça ao hotel para higienizar seu quarto por completo antes de entrar", ressalta a médica.

Cuidados para quem não vai viajar

Quem pretende passar os quatros dias em sua cidade algumas dicas támbém são essenciais para não ficar doente. As atividades ao ar livre são as melhores opções para aproveitar a folga. Escolha caminhar, andar de bicicleta em parques, na praia ou nas ruas. Mas com proteção da máscara e o cuidado de manter as mãos limpas, para não correr o risco de levá-las infectadas aos olhos, nariz ou boca.

Um outro jeito de aproveitar a folga é optar por fazer refeições especiais em casa. Que tal pensar em um almoço ou jantar especial em família? Juntos, pais e filhos, podem virar chefs de cozinha, destaca a infectologista.

"Restaurantes, em geral, são lugares fechados e com pouca ventilação. Se uma pessoa tiver infectada no espaço, todas a seu redor correm risco. Sem dúvida nenhuma, é mais seguro comer em casa", salienta Keila.

Com relação às atividades culturais, a infectologista também não indica ir a cinemas, museus ou teatros. "Ainda não podemos frequentar. São ambientes fechados, de fácil propagação", lamenta a médica.

Enquanto as vacinas não estão disponíveis para todos os brasileiros e a pandemia não ceda efetivamente no Brasil, as medidas não farmacológicas de prevenção seguem sendo essenciais seja na folga ou no dia a dia de trabalho.