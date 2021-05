Covid-19: Rio distribui 224 mil doses de vacinas a municípios

O estado do Rio de Janeiro distribui, nos próximos dias, 224,5 mil doses de três tipos de vacinas contra a covid-19. São 160,7 mil doses de Oxford/AstraZeneca, 53,8 mil da Pfizer e dez mil de CoronaVac.

A operação de distribuição começou ontem (26) com entrega de Oxford/AstraZeneca à capital e aos municípios de Niterói e São Gonçalo, no Grande Rio. As demais doses de Oxford/AstraZeneca e as da CoronaVac serão enviadas hoje (27) aos 89 municípios restantes.

Já as doses da Pfizer serão distribuídas na segunda-feira (31) para a capital e outros 19 municípios: Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda.