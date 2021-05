Anvisa e Ministério da Saúde discutem contenção de variantes

Mais de 14 milhões de pessoas já se recuperaram da covid-19 no Brasil - (Foto: Portal Correio)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) se reuniu nesta terça-feira (25) com o Ministério da Saúde para discutir a ampliação das medidas para conter a circulação de novas variantes do coronavírus no Brasil.

Por meio de nota, a agência informou que a principal questão em pauta é a definição exata do local para onde passageiros que desembarcarem de voos internacionais vindos da Índia, Reino Unido e da África do Sul, serão encaminhados para cumprirem quarentena.

“O controle de quarentena em território nacional não está sob o âmbito de competência da Anvisa, que tem atuação restrita aos ambientes de aeroportos, portos e recintos de fronteira do país. A ideia em debate é que os viajantes sujeitos a quarentena sejam encaminhados, em fluxos pactuados entre estados e municípios, a locais específicos para quarentena”, diz o comunicado.

A proposta também acrescenta que estados e municípios poderão aplicar medidas sanitárias adicionais em ambientes nos quais a Anvisa não possui competência legal de atuação, como rodoviárias e rodovias.

Além do fluxo de viajantes, durante a reunião com o Ministério da Saúde também foram discutidos aspectos operacionais para o início das testagens de viajantes antes do embarque.

Ainda segundo a nota, a Anvisa deve se reunir nesta semana com as companhias aéreas e concessionárias dos aeroportos para discutir medidas mais rápidas de obtenção de informações de passageiros que sejam contactantes de casos em investigação.