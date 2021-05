Taxa de transmissão da covid sobe no Brasil, segundo Imperial College

Taxa de transmissão cresce após relaxamento do distanciamento social - (Foto: Romildo de Jesus/Estadão Conteúdo - 23.5.2021)

A taxa de transmissão da covid-19 subiu nesta semana no Brasil de 0,91 para 1,02, de acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira (25), pelo Imperial College de Londres. Os números do país estavam em queda desde a última semana de abril.

O dado representa que cada pessoa infectada transmite a doença para 102 pessoas. Na semana anterior, um doente passava a covid para 91 saudáveis. Quando a taxa de transmissão está acima de 1, significa que a pandemia não está controlada no país.

O levantamento da universidade do Reino Unido também projeta que o Brasil deve registrar mais de 14.600 óbitos por covid-19 nesta semana. Na anterior, foram registradas 13.681 mortes pela infecção.

O aumento acontece três semanas após o relaxamento das medidas de restrição social feito pelos governos estaduais e municipais na semana que antecedeu o Dia das Mães.