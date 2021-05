Anivsa autoriza testes do primeiro soro anticovid no Brasil

Estudos do soro começaram em meados do ano passado - (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o Instituto Butantan a testar um soro desenvolvido contra a covid-19. Trata-se do primeiro medicamento deste tipo no país.

O Butantan tinha documentações pendentes junto à agência desde março, quando o pedido foi feito.

Agora, o instituto já pode começar a recrutar voluntários para tomarem a infusão.

Fabricado a partir do plasma do sangue de cavalos que receberam o coronavírus inativado, o soro foi descrito no fim do ano passado como "altamente potente" pelo diretor do Butantan, Dimas Covas.

Os trabalhos começaram em agosto do ano passado, e pelo menos 3.000 ampolas já estão disponíveis para a primeira rodada de testes clínicos.