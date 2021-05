'Vamos tirar o tubo da garganta', diz enfermeira. Vídeo viraliza

"Na vida temos lutas e a luta pela vida é a maior delas. Parabéns, você está vencendo essa luta! A senhora está há 17 dias intubada e hoje vamos tirar o tubo da sua garganta". Com essas palavras ditas e escritas em um papel, as enfermeiras de um hospital em Minas Gerais criaram comoção nas redes sociais.

O caso ocorreu esta semana no hospital São Lucas, na cidade de Extrema, em Minas Gerais. O vídeo, postado no Instagram do hospital, viralizou.

"Histórias como essa nos fazem ter forças para lutar, ainda mais, pelos nossos pacientes. E por trás de tudo isso, há uma equipe multi sensacional que me orgulho em fazer parte! Obrigada Deus por nos dar esse dom de cuidar do próximo com amor! Minha esperança é um mundo com pessoas vacinadas e sem pandemia! Somente respire", diz a postagem no Instagram.

A paciente, chamada pela equipe de enfermagem no vídeo de Dona Prudente, foi extubada na última segunda-feira (17), às 11h, conforme é informado pelo cartaz.

Assista ao vídeo: