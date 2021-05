Covid: Maranhão confirma 1º caso da variante indiana no país

A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou, nesta quinta-feira (20), o primeiro caso de covid-19 no país provocado pela variante indiana. Ela foi identificada em um paciente indiano que deu entrada em um hospital da rede privada em São Luís na semana passada.

Esse caso é de um dos tripulantes do navio "MV SHANDONG DA ZHI", cujas amostras de sangue foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas (IEC).

Até o momento, apenas as variantes do Reino Unido e da África do Sul haviam sido confirmadas no Brasil, além da cepa do Amazonas.