Covid: Brasil atinge marca de 40 milhões de vacinados com a 1ª dose

Mais de 19 milhões de pessoas já receberam a 2ª dose e estão completamente imunizadas - (Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio)

O Brasil atingiu, nesta quarta-feira (19), a marca de 40 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19, o que corresponde a 51,35% do grupo prioritário, que inclui 78,28 milhões de pessoas.

O número de pessoas que receberam a segunda dose e estão completamente imunizadas é de 19,8 milhões, 25,3% do grupo prioritário. Em números gerais, os 40 milhões correspondem a 18,9% da população brasileira, como mostra o Vacinômetro do R7.

Nesta semana, o país também atingiu a marca de 90 milhões de vacinas distribuídas aos estados. Em nota, o Ministério da Saúde informou que até o dia 19 deve enviar mais 13 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, da CoronaVac e da Pfizer aos estados.

“A força-tarefa faz parte do esforço do Ministério da Saúde para ampliar ainda mais a campanha e garantir que toda a população vacinável seja imunizada contra a doença até o fim do ano”, diz a nota.