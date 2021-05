Paraná restringe atividades para conter pandemia de covid-19

O governo do Paraná estabeleceu medidas restritivas neste fim de semana para combater a circulação do novo coronavírus no estado. Comércio, incluindo shoppings centers, pode operar com limitação de horário e de capacidade.

Autorização para funcionamento do comércio, em geral, bem como para museus vai das 10h às 22h, e o número de pessoas em circulação não deve ser superior a 50% da capacidade. Bares e restaurantes podem funcionar até as 23h, também com no máximo metade da capacidade. Fora desse horário, fica permitida ainda a entrega de refeições.

Já as academias podem ficar abertas das 6h às 22h, com capacidade máxima de 30%. Foi estabelecido ainda toque de recolher com restrições à circulação de pessoas e consumo de bebida alcoólica entre as 23h e as 5h.

Está também proibido o funcionamento de estabelecimentos como cinemas e teatros, além de espaços que realizem eventos geradores de aglomerações, como festas, shows, mostras comerciais, eventos técnicos, convenções e encontros corporativos ou familiares.

As medidas restritivas no Paraná têm duração até esta segunda-feira (17). O governo do estado avaliará a situação epidemiológica para decidir se estenderá as medidas ou se adotará novas regras. O Paraná é o quinto estado com mais mortes por covid-19 acumuladas, totalizando 24.187.

Já o total de casos, desde o início da pandemia, soma 1.006.266. Depois de uma estabilidade na média móvel de casos em abril, o índice voltou a subir em maio. Já a curva de óbitos, depois de atingir o pico em março, vem apresentando tendência de queda neste mês.

O estado do Paraná dispõe de 4.482 leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva (UTI) e clínicos. A taxa de ocupação dos leitos para tratamento de paciente com covid-19 está em 94% nos leitos de UTI e 77% nos de enfermaria.