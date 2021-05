MG registra 225 mortes e 4.141 casos da covid nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais registrou 225 mortes e 4.141 novos casos da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo levantamento do Boletim Epidemiológico da pasta. O total de casos, até este domingo (16), é de 37.508 óbitos e 1.463.543 pessoas infectadas, desde o início da pandemia do coronavírus em Minas.

O documento divulgado pela Saúde também traz a informação de que 1.349.808 pessoas já se recuperaram da doença. Outros 76.227 casos de infecção estão sendo acompanhados pelo sistema de saúde.

Vacinação

Segundo os dados do vacinômetro de Minas, até a última sexta-feira (14), um total de 3.971.475 pessoas receberam a primeira dose de vacina contra o coronavírus. A segunda dose foi aplicada em 2.008.420 pessoas. Esses números representam que um total de 91,02% do grupo prioritário já foi imunizado com a primeira dose e outros 46%, com a segunda.

Na sexta-feira, MG recebeu um lote de 101 mil doses de vacina Coronavac para ser distribuído aos municípios que esgotaram o imunizante do Instituto Butantan para a aplicação da segunda dose. Cerca de 370 mil pessoas estão com a vacinação atrasada por falta de vacina.