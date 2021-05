São Paulo abre novos pontos de vacinação para evitar aglomerações

Para evitar aglomerações e filas, a Prefeitura de São Paulo abriu oito novos grandes postos de vacinação com acesso para pedestres. São pontos em clubes, shoppings e faculdades que vão fazer a imunização contra o novo coronavírus com horário das 8h às 17h.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, a prefeitura decidiu expandir o número de locais de vacinação porque os grupos para os quais a imunização está disponível são cada vez maiores. “Cada vez mais o contingente dos grupos prioritários aumenta muito. Esses postos são pra que as pessoas possam vir a pé, serem vacinadas e, desta forma, não ter grandes aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde”, disse.

A vacinação está sendo feita ainda nas 468 unidades básicas de saúde, em 25 drive thrus, 80 unidades de assistência médica ambulatorial (AMA) e em 17 unidades do Serviço de Atenção Especializada (SAE). Há ainda os postos volantes instalados em supermercados, farmácias, praças, escolas e igrejas.

A partir de hoje (14), começa a vacinação de pessoas com comorbidades de 50 a 54 anos e pessoas com deficiência com mais de 50 anos.

Os novos pontos de vacinação são:

SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva

FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40, Itaquera

UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349, Santo Amaro

CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Acesso pelo Terminal João Dias ou Metrô Giovanni Gronchi, Jardim São Luís

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

ALLIANZ PARK

Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

R. Honduras, 1.400, Jardim América

LIONS CLUB VILA MATILDE

Rua Cel. Luis Gonzaga Azevedo, 11, Chácara Seis de Outubro