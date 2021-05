Veja quatro dicas fundamentais para ter uma boa noite de sono

As preocupações causadas pela pandemia da covid-19 tiraram o sono de muitos brasileiros. O médico psiquiatra Marco Abud, especialista em insônia, conta que a melhor forma de cura é fazer um recondicionamento do cérebro.

“Todo ser humano nasce sabendo dormir e é uma questão natural das pessoas. O que não é natural é a insônia. A terapia cognitivo comportamental é um treino para que a pessoa aprenda a desligar de noite e ficar alerta durante o dia.”

Veja quatro dicas essenciais para suas noites voltarem ao normal!

"O aspecto fundamental para começar a regularizar o relógio biológico é ter horário para acordar todos os dias, independentemente do horário que for dormir. As pessoas têm o hábito de, aos fins de semana, folga ou férias dormir mais uma, duas ou três horas. Mas a gente não consegue recuperar o sono perdido e o cérebro começa a bagunçar o relógio biológico. Por exemplo, pessoas que acordam tarde no fim de semana, tendem a ter mais insônia na segunda-feira, terça-feira, porque o cérebro estará desregulado", afirma Abud

O especialista indica tomar cuidado com os cochilos ao longo do dia. "A soneca não pode passar de 20 a 30 minutos, porque se não ela vai roubar a fome de sono que temos durante a noite. Se você estiver muito cansado, tem duas dicas: cochile até as 14h e não passe de 30 minutos, coloca alarme do celular e acorda", diz ele

"O café tira o sono, mas não precisa tirar da dieta. É preciso dosar até que horas posso tomar. O café demora em média 6 horas para sair do organismo, mas a última xícara de café seja até as 14h. Se você gosta do sabor, toma um descafeinado. Evite a bebida, remédios, doces, tudo que tenha cafeína a partir desse horário", sugere o psiquiatra