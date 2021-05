Reino Unido reclassifica cepa indiana como 'variante de preocupação'

Cepa indiana entra para a lista de "variantes de preocupação" no Reino Unido - (Foto: Pixabay)

A Public Health England (PHE), agência de saúde pública do Reino Unido, reclassificou a cepa indiana do coronavírus como uma "variante de preocupação", apontou o jornal britânico The Guardian nesta sexta-feira (7). Isso ocorre após o aumento de casos de doença e evidências de transmissão da variente na região.

Segundo a agência, a variante indiana, chamada VOC-21APR-02, é pelo menos tão transmissível quanto a variante britânica (B.1.1.7).

Estudos ainda não comprovaram, no entanto se a cepa da Índia, leva a formas mais graves da covid ou torna as vacinas menos eficazes.

Os casos de covid originados pela VOC-21APR-02 aumentaram de 202 para 520 na última semana e quase metade está relacionado a viagens ou contato com um viajante, de acordo com o comunicado da PHE.

A cepa já está espalhada por todo o país, mas o maior número de casos se concentra em Londres e na cidade de Bolton, no Nordeste da Inglaterra.