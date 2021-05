Prefeitura do Rio divulga datas para segunda dose da CoronaVac

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou hoje (5) o novo calendário para a aplicação da segunda dose da CoronaVac, prevendo a aplicação do imunizante em idosos com 67 anos de idade entre hoje e a próxima sexta-feira (7) .

A vacina será administrada somente pela manhã nos postos de vacinação da cidade do Rio de Janeiro. No sábado (8), o calendário prevê a aplicação da segunda dose da CoronaVac nos idosos com 66 anos de idade.

A aplicação da segunda dose da CoronaVac chegou a ser suspensa porque a Secretaria Municipal de Saúde aguardava novas remessas da vacina, produzida pelo Instituto Butantan. No fim de semana, cerca de 54 mil doses da vacina foram entregues ao estado do Rio de Janeiro e foram distribuídas aos municípios.

Devido ao cronograma de entrega do imunizante contra a covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), a vacinação da segunda dose da CoronaVac deve ser novamente interrompida na segunda-feira (10) da semana que vem e terá continuidade na quinta-feira (13), quando serão convocados idosos de 65 e 64 anos de idade. Em 17 de maio, está prevista a vacinação de idosos com 63, 62 e 61 anos de idade.

Segunda dose

A prefeitura do Rio de Janeiro orienta quem não é idoso e recebeu a primeira dose da CoronaVac entre 5 e 9 de abril a comparecer aos postos de vacinação 10 dias após a data programada em seus comprovantes de vacinação.

Já quem foi vacinado com a primeira dose da CoronaVac entre 10 e 17 de abril deve buscar os postos de vacinação para a segunda dose em 17 de maio.

A prefeitura prevê que não haverá adiamento da segunda dose para quem recebeu a primeira após 17 de abril.