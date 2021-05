Ibaneis amplia funcionamento do comércio e reduz toque de recolher

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou que publicará um decreto que permitirá a ampliação do horário de funcionamento de comércios, shoppings e para a circulação de pessoas nas ruas. A expectativa é de que a edição extra seja publicada ainda hoje(3), em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF).

De acordo como governo local, as lojas poderão funcionar até as 23h, e shoppings centers funcionarão das 10h às 22h. Bares e restaurantes terão autorização para funcionar de 11h as 23h.

Já o toque de recolher será de 0h as 5h. “Será admitido o deslocamento individual após as 24h desde que configurada a intenção de retorno à residência e seja realizado logo após o término da jornada de trabalho regular”, informou a agência oficial de notícias do GDF.

O horário para comercialização de bebidas alcoólicas também será alterado. As vendas passarão a ser proibidas após as 23h, em todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, inclusive em operações de delivery, drive-thru e take-out.

“Há ainda a determinação para que todos os estabelecimentos privados encerrem suas atividades às 24h. As entregas, por serviço delivery, podem ser realizadas em todo o DF até a meia-noite, caso a ordem de serviço tenha sido feita até as 23h”, acrescenta.

Segundo o GDF, serão retomadas as atividades coletivas de cinema, circo e teatro “desde que seguindo protocolos de segurança”.

Em nota, o governador Ibaneis Rocha disse que o DF ainda vive “um período difícil da pandemia”. “Mas já podemos flexibilizar as atividades comerciais um pouco até como forma de apoiar os empreendedores e funcionários”, acrescentou ao ressaltar a importância de a população manter cuidados como distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos.