Opas e Ministério da Saúde anunciam novos lotes de vacinas

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atualizará hoje (30) a situação do recebimento de lotes de vacina contra a covid-19. O ministro estará acompanhado da representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) no Brasil, Socorro Gross. Segundo nota do Ministério da Saúde, a chegada de insumos também será tratada.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) totalizou nesta sexta-feira (30) 26,5 milhões de doses da vacina contra a covid-19 para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, produzidas pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). Desse volume, 19,7 milhões de doses são referentes a abril, superando a previsão de 18,8 milhões de doses para o mês.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo internacional nesta sexta-feira (30) para que governos que tenham doses extras de vacinas, que liberem os imunizantes para acelerar a campanha de vacinação no Brasil.

O Instituto Butantan entregou hoje (30) uma remessa com 420 mil doses da vacina contra o novo coronavírus, a CoronaVac. Até o momento, já foram disponibilizadas para o Programa Nacional de Imunizações mais de 42 milhões de doses da vacina.

